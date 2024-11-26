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Сегодня, 17:35

Алаев: «РПЛ заинтересована в изучении информации о коррупции, имеющейся у губернатора Самарской области»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий президента лиги Александра Алаева о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщившего о коррупции в российском футболе.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Российская премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола», — говорится в заявлении.

После 16 туров «Крылья» с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Источник: РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Алаев

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