Алаев ответил на вопрос о доверии со стороны губернатора Самарской области

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением об информации губернатора Самарской области по поводу коррупции в российском футболе.

— Нет ощущения, что у губернатора нет доверия к РПЛ, к вам, в частности? Он не предоставляет факты.

— Если бы я это чувствовал, не искал бы встречи с Вячеславом Федорищевым. Мы должны встретиться. Он за чистоту футбола, я — тоже. Не думаю, что речь может идти о недоверии. Мне кажется, можно было заранее пообщаться. Уверен, что после личного общения мы пойдем в одну сторону.

Возвращаясь к фактуре, которая есть... Не хочу своими ответами и формулировками создавать хотя бы видимость, не дай бог, противостояния. Переживаю в целом за индустрию. Этот удар может быть нанесен в принципе всему футболу. Поэтому я не пытаюсь найти факты, которые говорят о слабости какой-то позиции. Не хочу, чтобы получились ситуации, когда кто-то начнет: РФС, РПЛ, вы чувствуете недоверие. Мы все вместе переживаем за индустрию. Здесь ситуация, где могут быть сильные долгоиграющие последствия.

У меня была информация, она поступила ко мне от ваших коллег в день проведения совещания. В этот день мне задали вопрос: знаете, что сегодня будет инфобомба? Я ответил, что нет. Оказалось, что это была комиссия в Туле.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов