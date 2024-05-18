Алаев ответил на вопрос об изменении количества пар в стыковых матчах

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможность изменения регламента стыковых матчей.

— Сообщалось о том, что РПЛ обсуждает изменение количества пар в стыковых матчах.

— Пока такого обращения не было, — сказал Алаев.

Согласно текущему регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в турнирной таблице, играют стыковые матчи с клубами первой лиги, финишировавшими на четвертой и третьей строчках соответственно.

На данный момент 13-е место в РПЛ занимает «Урал», набравший 29 очков, а 14-е — «Факел» (29). В первой лиге на 3-й строчке располагается «Акрон» (56), а на 4-й — тульский «Арсенал» (52).