Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Алаев ответил на вопрос об изменении количества пар в стыковых матчах

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможность изменения регламента стыковых матчей.

— Сообщалось о том, что РПЛ обсуждает изменение количества пар в стыковых матчах.

— Пока такого обращения не было, — сказал Алаев.

Согласно текущему регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в турнирной таблице, играют стыковые матчи с клубами первой лиги, финишировавшими на четвертой и третьей строчках соответственно.

На данный момент 13-е место в РПЛ занимает «Урал», набравший 29 очков, а 14-е — «Факел» (29). В первой лиге на 3-й строчке располагается «Акрон» (56), а на 4-й — тульский «Арсенал» (52).

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
Читайте также
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Алаев: «В последнем туре ВАР не могут обслуживать больше пяти матчей»

Лантратов о победе над «Факелом»: «Соперник создал нам сегодня много проблем»