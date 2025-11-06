6 ноября, 09:30
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» о том, состоится ли зимний Кубок РПЛ в 2026 году.
«Сейчас подтвердить проведение зимнего Кубка мы не можем. Потому что всем понятна ситуация с букмекерским рынком. А партнером турнира является компания Winline. Я надеюсь, что в ближайшее время будет понимание, что происходит с отраслью. Тем не менее, вне зависимости от этого, мы сделаем все, чтобы турнир провести. Мы запланировали его в Абу-Даби, запланировали стадион и сроки. Ведем переговоры с участникам, осталось решить вопрос финансирования. Очень хочется, чтобы турнир состоялся. Все его ждут. Мы сделаем все, чтобы он состоялся», — сказал Алаев «СЭ».
Ратель
Солнышко то же, а вот градус его стояния над горизонтом подкачал.
07.11.2025
Ратель
Лучше проводить чемпионат летом, чем Кубок зимой.
07.11.2025
Меркатор
Талалаев, судя по ссылке под статьёй.
06.11.2025
DemolisherAjax
Все его ждут...Все это - Алаев и кто ещё? Кто этот второй человек :)
06.11.2025
тихоновнавсегда
А что Абу-Даби?У нас негде?Солнышко другое?
06.11.2025
sergey stepanov
Кто его ждёт? Те кто бало хотят распилить. В Крыму проведите!
06.11.2025
ostap1979
Да бросте вы, нафиг он никому не нужен.
06.11.2025