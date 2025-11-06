Видео
6 ноября, 09:30

Алаев — о зимнем Кубке РПЛ-2026: «Сделаем все, чтобы он состоялся»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» о том, состоится ли зимний Кубок РПЛ в 2026 году.

«Сейчас подтвердить проведение зимнего Кубка мы не можем. Потому что всем понятна ситуация с букмекерским рынком. А партнером турнира является компания Winline. Я надеюсь, что в ближайшее время будет понимание, что происходит с отраслью. Тем не менее, вне зависимости от этого, мы сделаем все, чтобы турнир провести. Мы запланировали его в Абу-Даби, запланировали стадион и сроки. Ведем переговоры с участникам, осталось решить вопрос финансирования. Очень хочется, чтобы турнир состоялся. Все его ждут. Мы сделаем все, чтобы он состоялся», — сказал Алаев «СЭ».

7

  • Ратель

    Солнышко то же, а вот градус его стояния над горизонтом подкачал.

    07.11.2025

  • Ратель

    Лучше проводить чемпионат летом, чем Кубок зимой.

    07.11.2025

  • Меркатор

    Талалаев, судя по ссылке под статьёй.

    06.11.2025

  • DemolisherAjax

    Все его ждут...Все это - Алаев и кто ещё? Кто этот второй человек :)

    06.11.2025

  • тихоновнавсегда

    А что Абу-Даби?У нас негде?Солнышко другое?

    06.11.2025

  • sergey stepanov

    Кто его ждёт? Те кто бало хотят распилить. В Крыму проведите!

    06.11.2025

  • ostap1979

    Да бросте вы, нафиг он никому не нужен.

    06.11.2025

    Андрей Талалаев
    РПЛ
