Алаев — о зимнем Кубке РПЛ-2026: «Сделаем все, чтобы он состоялся»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» о том, состоится ли зимний Кубок РПЛ в 2026 году.

«Сейчас подтвердить проведение зимнего Кубка мы не можем. Потому что всем понятна ситуация с букмекерским рынком. А партнером турнира является компания Winline. Я надеюсь, что в ближайшее время будет понимание, что происходит с отраслью. Тем не менее, вне зависимости от этого, мы сделаем все, чтобы турнир провести. Мы запланировали его в Абу-Даби, запланировали стадион и сроки. Ведем переговоры с участникам, осталось решить вопрос финансирования. Очень хочется, чтобы турнир состоялся. Все его ждут. Мы сделаем все, чтобы он состоялся», — сказал Алаев «СЭ».