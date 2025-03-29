Алаев поддержал идею проведения матчей между клубами РПЛ и МЛС

Президент РПЛ Александр Алаев назвал интересной идею проведения матчей между российскими клубами и командами североамериканской МЛС.

«Для меня гораздо важнее вопрос участия в официальных матчах клубов и сборных. Но если одним из шагов будут такие товарищеские матчи — с MLS, с европейскими сборными — я только за. Я на тему матчей между клубами РПЛ и MLS не думал, но точно стоит обсуждать эту историю. Конечно, это может быть интересно», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ.