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Сегодня, 20:05

Алаев — о дисквалификации Андреева: «Суровое наказание, он — хороший специалист»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о наказании бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Жесткое решение. Я не судья. Не могу сказать, справедливо или нет. Я это воспринимаю как простой болельщик — суровое наказание. За такое некорректное высказывание надо наказывать. Но Андреев — хороший специалист. Мне бы хотелось, чтобы он как можно скорее вернулся», — сказал Алаев.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.

Дмитрий Андреев
РПЛ
РФС
Александр Алаев

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