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Алаев: «Прекрасно, что Соболев нашел клуб»

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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Прекрасно, что Соболев нашел клуб. Самое главное для любого футболиста — играть. Соболев — звезда лиги. То, что он получил возможность выходить на поле... я его с этим поздравляю. Прекрасно, что все остались довольны. То, что его отношения с болельщиками будут сложными, думаю, понимали все. Александр знал, что его ждет. Ему будет тяжело, но я желаю ему удачи», — сказал Алаев.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Александр Соболев
ФК Зенит
Александр Алаев

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