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Сегодня, 19:28

Алаев: «Посещаемость матчей «Химок» могла быть и больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявке в 46 человек в подмосковных «Химках».

«Если это устраивает клуб и футболистов, окей. Главное, чтобы не нарушали регламент. Посещаемость матчей «Химок»? Она может быть больше. Хотелось бы, чтобы руководители клубов обратили на это внимание», — сказал Алаев.

Матч 9-го тура «Химки» — «Оренбург» (0:0) посетил 291 зритель.

«Химки» набрали 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 7 очками — на 13-й строчке, опережая подмосковный клуб по дополнительным показателям.

ФК Оренбург
ФК Химки
Александр Алаев

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