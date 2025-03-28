Алаев поделился мнением об итогах заседания исполкома РФС

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

«Итоги подведет президент РФС. Я был докладчиком в вопросе судейства. Была встреча 3 сентября между Мажичем и клубами. Она прошла неоднозначно и после этого клубы попросили администрацию лиги комплексно изучить вопрос. Мы это сделали, вынесли документ в правление и направили в исполком РФС.

В декабре я попросил время, чтобы доработать документ. Начался диалог между руководителями судейства, администрацией лиги и РФС. Я поблагодарил коллег за это. Тяжело вспомнить, когда в последний раз был такой конструктивный диалог. Сейчас мы эту дверь закрыли, до этого она была закрыта. Сегодня принято целых 12 инициатив. Я не в розовых очках — судейские ошибки были, есть и будут. Сейчас мы можем снизить этот накал», — заявил Алаев.

Очередное заседание исполкома РФС состоялось 28 марта, на повестке дня были вопросы судейства и составов некоторых постоянных комитетов организации.