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Алаев: «Дерби «Спартак» — «Динамо» никогда не бывает скучным».

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Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2).

«Это дерби никогда не бывает скучным. Матч хороший. Но второй тайм немного не оправдал надежд. Хотел бы отметить Костю Тюкавина. 26 тысяч на матче», — сказал Алаев.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев

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