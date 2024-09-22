Алаев: «Дерби «Спартак» — «Динамо» никогда не бывает скучным».

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2).

«Это дерби никогда не бывает скучным. Матч хороший. Но второй тайм немного не оправдал надежд. Хотел бы отметить Костю Тюкавина. 26 тысяч на матче», — сказал Алаев.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».