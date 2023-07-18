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Сегодня, 02:08

Алаев: «При системе «весна-осень» вопросов к календарю РПЛ было не меньше»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возрвращении чемпионата России на систему «осень-весна».

«Вопрос провокационный. Обсуждать тему перехода «весна-осень» – «осень-весна» я не буду. Но уверен, что в те годы, когда мы играли по системе «весна-осень», вопросов к календарю было не меньше. Вот 100 процентов. Упростит это или нет – вопрос сложный. Мы сейчас живем в тех реалиях, которые есть.

Возьмите тот же Кубок России, в котором сейчас стали гораздо больше матчей играть. Календарь вообще уплотнился. Даже международный календарь откройте и посмотрите, каким он был больше десяти лет назад и сейчас. Совершенно другой. Понятно, что сейчас мы не играем в еврокубках и международных матчах сборных, но это нужно учитывать, если мы хотим туда вернуться в будущем», – приводит слова Алаева «Известия».

Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ – тогда турнир перешел с «весна-осень» на «осень-весна».

Источник: https://iz.ru/1545472/aleksei-fomin/est-tcel-uvelichit-sredniuiu-poseshchaemost-za-sezon-do-17-tysiach
Александр Алаев
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