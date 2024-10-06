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Сегодня, 21:04

Алаев — о дебюте Пьянича в РПЛ: «Мы рады, когда такие звезды приезжают в нашу лигу»

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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал дебют полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в чемпионате России в матче 11-го тура против «Динамо» (2:1).

«Это футболист с мировым именем. Все мы знаем на каком уровне он играл. Сегодня показал мастерство. Мы рады, когда такие звезды приезжают в нашу лигу. Слова, которые он говорил, я, честно, не запомнил. Приехал — значит поменял мнение. Все мы ошибаемся», — сказал Алаев.

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).

Александр Абустин

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев

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