Алаев про обещанную премию «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»: «Первый раз слышу»

Сегодня, 18:55
Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на информацию про обещанную премию игрокам «Крыльев Советов» за победу над «Динамо» в 29-м туре чемпионата России.
Ранее сообщалось, что самарской команде обещали денежную награду в размере 20 миллионов рублей, если самаровцы обыграют бело-голубых в Москве.
— Первый раз слышу. Об этом сообщил Карпов? Понятно (смеется). Иван всегда знает больше всех. Даже не могу прокомментировать.
18 мая «Крылья Советов» уступили «Динамо» со счетом 1:4. Игра прошла в Москве на «ВТБ Арене».