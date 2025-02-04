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Сегодня, 09:46

Алаев прокомментировал переизбрание Дюкова президентом РФС

Даниил Аршавский
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о переизбрании Александра Дюкова главой Российского футбольного союза (РФС).

«В текущей ситуации такое объединение вокруг Александра Валерьевича Дюкова всей футбольной общественности — самое правильное решение. Дюков — большой профессионал, системный человек из бизнеса, но в то же время понимающий и любящий футбол, знающий, куда идти», — цитирует Алаева ТАСС.

2 февраля 57-летний Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза единогласным решением всех 77 организаций — членов РФС.

Источник: ТАСС
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Александр Алаев
Александр Дюков
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