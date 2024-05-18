Алаев: «В последнем туре ВАР не могут обслуживать больше пяти матчей»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о результатах РПЛ в концовке сезона-2023/24.

В субботу, 18 мая, «Динамо» одержало домашнюю победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ, а «Локомотив» на своем поле обыграл «Факел» (2:0).

«Помимо интриг в нижней и верхней частях таблицы радует, что у всех есть мотивация. Вне зависимости от того, за какое место борется команда. Вот «Локомотив» решил свои задачи, имеет небольшие шансы на третье место, которое, по мнению экспертов, особо не нужно. Но видите, какая борьба в матче была. Посмотрите расписание последнего тура, во всех матчах что-то решается. К сожалению, технически ВАР не может обслуживать одновременно больше пяти матчей. Мы пытаемся решить этот вопрос. Но в теории не все матчи могут быть с ВАР. Вот какие игры это будут? Во всех что-то решается», — сказал Алаев.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Игры заключительно тура РПЛ пройдут 25 мая.