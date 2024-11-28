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Судейство

Сегодня, 15:37

Алаев — о «Крыльях Советов»: «Есть спортивные наказания — снятия очков, дисквалификации. А есть уголовное»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Вы сказали про строжайшие наказания. Если подтвердятся факты, то речь идет об исключении «Крыльев»?

— Есть наши регламенты, а есть законы. Моя позиция — есть фактура, мы должны действовать в правовом поле.

Есть спортивные наказания — снятия очков, дисквалификации. А есть уголовное право. Если есть фактура, то нужно разбираться. Губернатор говорит, что фактура есть. Пришел человек из клуба, функционер, который пришел и просил деньги на коррупционные схемы. С этим всем нужно разбираться. Сейчас говорить о наказаниях будет голословным. Нанесен огромный репутационный удар по отношению к футболу.

Вопрос, значит услуги были оказаны, оплачивались. Тогда надо разбираться, за какие услуги, матчи. Дайте нам возможность не просто быть свидетелями. Пусть уважаемые люди заявили, потом говорят фактов нет. Кто будет решать, что будет происходить. Мы в этой ситуации пострадавшая сторона, просим довести до конца, чтобы мы не от журналистов узнавали. Мы должны быть в этом процессе. Я прошу лично губернатора пусть и через СМИ. Мы вместе должны разобраться. Понижение? Я не знаю. Почему 10 клубов? Откуда этот список? Кто составил? Значит, откуда-то у него фактура, кто-то предоставил. Он говорит: в этой схеме задействованы 10 клубов. Кто задействован, а кто нет, — сказал Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев

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