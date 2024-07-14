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Сегодня, 18:27

Президент РПЛ — о Канье Уэсте: «Если кто-то из мировых артистов приедет на наше мероприятие, прекрасно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении американского рэпера Канье Уэста на мероприятия лиги.

«Мне очень приятно, что мне задают вопросы про лидеров мировой индустрии хип-хопа. Но не являюсь поклонником данной музыки и специалистом. Поэтому меня больше интересует проведение матчей РПЛ. Если, не нарушая график, состоятся концерты артиста, которого вы назвали, или других, это прекрасно. Если кто-то из больших мировых артистов приедет на наше мероприятие, тоже прекрасно. Главное, чтобы футбол был по расписанию в хороших условиях», — сказал Алаев «СЭ».

Как сообщил ранее Telegram-канал BAZA, Уэст посетил два стадиона в Москве в поисках площадки для проведения концерта. Позднее в агентстве T.C.I. опровергли данную информацию, подчеркнув, что Канье приезжал в столицу с частным визитом и никакие детали возможного концерта не обсуждались.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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