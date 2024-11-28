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Алаев — о заявлении Федорищева: «Фактов недостаточно, чтобы обращаться в правоохранительные органы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что фактов о коррупции недостаточно, чтобы обращаться в правоохранительные органы.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

— Федорищев после Госсовета сказал, что фактов нет. Вы говорите о фактологии, человек, который сказал об этом, не считает это фактами. Насколько понимаю, идти в правоохранительные органы не с чем.

— Насколько я понял, фактов недостаточно, чтобы обращаться в правоохранительные органы. Не видел этих фактов. Для меня факт, что сотрудник клуба попросил деньги, связанные с коррупцией в футболе. Хочется ознакомится, что за человек, что да деньги, платились ли они раньше. После я могу сказать, если будет возможность, достаточно ли это для обращения в какой-либо комитет. Давайте все вместе сядем, посмотрим. Пусть озвучат фамилию, все произошедшее за два месяца, а мы вместе решим, что с этими фактами и документами нам всем вместе следует делать.

— Как вам быть, если он не будет говорить фамилии.

— Не хочу думать, что все потихоньку будет растворяться. Если такие люди заявляют о таких вещах, это имеет последствия. У меня нет сомнений, что совместно организуем работу и никто назад не сдаст.

— Вы сказали, что готовы вылететь в Самару. По некоторым данным, Митрофанов уже вылетел туда. Вы с ним обсуждали эту тему?

— С Митрофановым мы не обсуждали это. Окей. Значит мы готовы подключиться к работе. Думаю, никто против не будет.

Дарик Агаларов

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев

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