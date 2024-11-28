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Сегодня, 16:02

Алаев: «Надеюсь, ни у кого из действующих лиц не будет главной целью какая-то пиар-акция»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что на общем собрании лиги предложил представитель губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Тархан Джабраилов.

— Что предложил представитель Губернатора Джабраилов?

— Было больше декларативно, что мы за чистый спорт, давайте все объединимся. Прежде чем присоединяться, хотим изучить ситуацию.

— Видите в этом нотки пиара? Вчера как будто бы в Telegram-канале «Крыльев» выступали под диктовку.

— Пиар-составляющая в любом вопросе особенно важна. Надеюсь, ни у кого из действующих лиц не будет главной целью какая-то пиар-акция. Почему футболисты и тренер «Крыльев» записывают сообщения, это их дело. Призывают к хорошему — молодцы. Призываю разобраться в ситуации, а потом делиться, куда идем. Кажется, немного все перепутано.

Дарик Агаларов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Алаев

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