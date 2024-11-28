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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
— Обсуждали ли это с Дюковым?
— Вернусь к предыдущему тезису. Не получится ни у кого, как минимум при мне, двигать эту историю, что мы все по раздельности. Сейчас мы должны все объединиться. У всех один интерес: у РФС, у РПЛ, у Самары — это чтобы было честное судейство. По кому это разбирательство ударит больше всего — меня это вовсе не интересует. С Александром Валерьевичем мы на связи.
— Что говорят руководители «Крыльев»?
— Тема чувствительная и для руководителей. Вчера созванивались несколько раз с Вадимом Андреевым. Сказал, что по определенным причинам не сможет участвовать, а также что от губернатора будет представитель, имя и фамилию которого я вам назвал (речь про Тархана Джабраилова. — Прим. «СЭ»).
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.
Дарик Агаларов