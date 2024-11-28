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Судейство

Сегодня, 15:57

Алаев: «Закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал заявление РПЛ о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— В заявлениях РПЛ смутил акцент на судейском вопросе, что желаете информационной открытости. Почему акцент только на судьях?

— Никто не пытался сделать акцент на судьях, как на зле. Говорили о том, то закрытость судейской истории отчасти порождает вопросы у общественности. Если бы имели больше доступа, было бы меньше вопросов по тем или иным решениям. Сегодня очень четко подчеркнул, что нет никакого желания переложить на судей. Судейские предложения в установленном порядке — посмотрели документы, сделали предложения, направили в РФС, уверен, этот вопрос будет включен. Сейчас судейский корпус говорит, что так будет лучше. Удобный режим. Обсудим на Исполкоме.

Вместе с Каманцевым, Мажичем, Дюковым, Алаевым изучим факты. Никто не пытается: «судьи — к РФС».

— Вы говорите о разговоре с Вадимом Андреевым. Его оценка ситуации?
— Я не спрашивал его об оценке. Я надеялся, что он приедет. У вас не получится вытащить детали из личного разговора. Тем более в телефонном разговоре мы эту тему обсуждать детально не стали.

26 ноября губернатор Самарской области Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов

РПЛ
РФС
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев

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