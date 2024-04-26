Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:07

Алаев — о словах Безрукова: «Мы же понимаем, что это шутка. Надеюсь, комитет по этике учтет все факторы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мыслями по поводу истории с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

После матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице.

—  Ваше отношение к истории с Безруковым?

— Он же пошутил.

— Но комитет по этике будет рассматривать это заявление.

— Поступило обращение? Мое личное мнение: очень позитивное интервью, может быть, можно было бы как-то корректнее выразиться. Человек на эмоциях, обыграл «Зенит», шутки бывают неудачные. Но это шутка, мы же понимаем, что все абсолютно прозрачно, он чист в этом. Я очень надеюсь, что комитет по этике, если и будет рассматривать, то учтет все факторы. Чем больше будет таких флеш-интервью, тем лучше.

— Но разве такая шутка, это не переход грани какой-то?

— На мой взгляд, оснований для наказания футболиста Безрукова нет. Это мое личное мнение, я не член, слава богу, комитета по этике.

25 апреля в РФС заявили, что комитет по этике оценит шутку Безрукова, сказанную после победы над «Зенитом». При этом в «Рубине» отметили, что претензии к футболисту из-за безобидной шутки вызывают недоумение.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Александр Алаев
1
0
Читайте также
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Гендиректор «Пари НН» — об извинениях Корнеева: «Мы ни на кого не в обиде. Не надо быть ханжой»
Президент РПЛ Алаев: «Есть некое разочарование от дерби ЦСКА — «Спартак»
Алаев: «Звонили из «Сочи», а мне нечего им сказать. Я не могу перенести матч»
«Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА
Салихова: «Учитывая состав ЦСКА на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал»
Ташуев объяснил уход из «Факела»: «Мне надо быть дома. Есть проблемки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Алаев: «Мое желание, чтобы «Спартак» показывал яркую игру, кто из тренеров способен ее поставить — решать клубу»

Президент РПЛ Алаев: «Есть некое разочарование от дерби ЦСКА — «Спартак»