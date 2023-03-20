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Сегодня, 12:03

Алаев: «Если о турнире Средней Азии будет официально объявлено, это внесет коррективы в календарь РПЛ»

Алина Савинова
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, как повлияет на календарь чемпионата страны конца этого сезона потенциальное участие сборной России в турнире Средней Азии.

«Официальной информации о турнире у меня нет. Комментировать тяжело, но, на мой взгляд, это может вызвать определенные сложности. Если не ошибаюсь, заявленные даты — 9-20 июня, последний тур чемпионата — 3 июня, затем Кубок России. Мы хотели как можно раньше начать следующий сезон, чтобы больше играть летом. И турнир, если о нем будет официально объявлено, внесет коррективы в календарь. Надеюсь, до общего собрания в апреле информация официальная появится, потому что один из главных вопросов с клубами — это структура календаря следующего сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-esli-turnir-sbornoj-v-srednej-azii-sostoitsya-e-to-vneset-korrektivy-v-kalendar/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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