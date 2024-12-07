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Сегодня, 16:20

Александр Алаев — об общении с губернатором Самарской области: «Лично я пока с ним, к сожалению, не общался»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как выстраивается общение с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Лично я пока с ним, к сожалению, не общался. Мы получили письмо, ответили на него. Там было затронуто много вопросов.

Хотел бы пояснить, почему общение не получилось: мы поддерживаем желание Федорищева бороться с коррупцией. Это стечение обстоятельств, я не беру [звонки] с незнакомых номеров. Подтверждаю свою готовность к общению. Тема не смешная, мы солидарны с Федорищевым — главное довести тему до конца. Надеюсь, удастся лично встретиться с губернатором.

Не хочу, чтобы в этой ситуации было так, что РПЛ в стороне. Произошла дискоммуникация. Мы готовы к сотрудничеству, мы не какая-то «империя зла». Уверен, мы все обсудим, будем вовлечены. Вся эта история — удар по футболу», — сказал Алаев.

Кроме того, он рассказал, что постоянно ведется работа по реализации прав на продукты лиги, в том числе и с зарубежными партнерами.

«Даже они позвонили и спросили — а что у вас происходит? Взяли паузу. Надеюсь, она не затянется. Но это первый звоночек», — отметил Алаев.

Такж глава РПЛ прокомментировал информацию «РБ Спорт» о возможной предвзятой работе арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников самарцев тренировал Сергей Юран.

«Два матча? В том числе об этих матчах идет речь. Мы обсудили с Митрофановым (генеральный секретарь РФС — Прим. «СЭ») эту ситуацию. Если есть запрос, будет дан ответ», — добавил он.

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

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РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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