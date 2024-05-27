Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:17

Алаев рассказал о награждении «Зенита» после чемпионства

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой кубок был вручен «Зениту» после победы в чемпионате России-2023/24.

— «Зениту» был вручен дубликат кубка?

— Не дубликат. У них оригинал, который клуб выиграл пять раз подряд и трофей перешел на вечное хранение в клуб. В связи с тем, что ситуация сложилась так, что кубок распилить нельзя, было принято логичное решение — здесь (в Краснодаре) один кубок, там (в Петербурге) тот, который есть на вечном хранении. Все согласились с этим вариантом, — цитирует Алаева «РБ Спорт».

«Зенит» в 30-м туре победил «Ростов» (2:1) и стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. В тройке также финишировали «Краснодар» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-zenitu-vruchili-kubok-kotory-j-by-l-u-nego-na-vechnom-hranenii/
ФК Зенит
Александр Алаев
Обсудить
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Слишкович оценил свое будущее в «Спартаке»

Гранат: «Динамо» должно оставлять Личку»