Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:41

Алаев: «Надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Химок» Франка Артиги.

— Можете прояснить историю по Адиеву, который был представлен и.о. главного тренера? И общались ли вы с клубом на эту тему, потому что бывший главный тренер по-прежнему не был рассчитан?

— Я это обсуждал с руководством клуба. Вопрос с предыдущим тренером надо закрыть не потому, что он иностранец, а потому что мы футбольное сообщество и в первую очередь должны думать о представителях этого сообщества. Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу. Бывают, что расстаются, но надо выполнить свои обязательства. Соответствующим образом Адиев будет заявлен и станет выполнять свои функции в качестве не и.о., а официального представителя.

Ранее «СЭ» сообщал, что Артига пока не подписал документы о расторжении контракта с подмосковной командой. В связи с этим клуб объявил о назначении Магомеда Адиева в роли исполняющего обязанности главного тренера.

ФК Химки
Александр Алаев
Франк Артига
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя