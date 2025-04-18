Алаев: «Надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу»

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Химок» Франка Артиги.

— Можете прояснить историю по Адиеву, который был представлен и.о. главного тренера? И общались ли вы с клубом на эту тему, потому что бывший главный тренер по-прежнему не был рассчитан?

— Я это обсуждал с руководством клуба. Вопрос с предыдущим тренером надо закрыть не потому, что он иностранец, а потому что мы футбольное сообщество и в первую очередь должны думать о представителях этого сообщества. Я надеюсь, что в ближайшее время вопрос с Артигой будет закрыт. Он честно делал свою работу. Бывают, что расстаются, но надо выполнить свои обязательства. Соответствующим образом Адиев будет заявлен и станет выполнять свои функции в качестве не и.о., а официального представителя.

Ранее «СЭ» сообщал, что Артига пока не подписал документы о расторжении контракта с подмосковной командой. В связи с этим клуб объявил о назначении Магомеда Адиева в роли исполняющего обязанности главного тренера.