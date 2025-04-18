Алаев: «В РПЛ приняли внешнее управление «Химками»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о встрече с игроками «Химок».

«Сама ситуация с «Химками» — очень печальная и крайне неприятная для всех нас. Мог быть нарушен спортивный принцип. Я всегда говорил, что это для меня самое главное. Я был постоянно на связи с клубом, и мы приняли определенные решения. Можно сказать, что мы приняли внешнее управление клубом «Химки».

Данное решение было подкреплено и обсуждалось с Максимом Львовичем [Митрофановым] и Александром Валерьевичем [Дюковым]. Что это значит? По сути ни один платеж футбольного клуба «Химки» не может быть осуществлен без согласования со стороны РПЛ», — сказал Алаев.

Ранее стало известно, что игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева. «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.