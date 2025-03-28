Алаев: «Мы совместно с РФС готовим стратегию развития ВАР-системы»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об обсуждении изменений в применении системы ВАР на очередном заседании исполкома РФС.

«Исполком РФС закрепил возможность лиги обращаться в департамент защиты игры для инициирования рассмотрения проверки по возможному нарушению ВАР-протокола, в том числе с предоставлением переговоров. Мы совместно с РФС готовим стратегию развития ВАР-системы», — рассказал Алаев.

Заседание исполкома РФС состоялось 28 марта, на повестке дня были вопросы судейства и составов некоторых постоянных комитетов организации.