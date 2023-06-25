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Сегодня, 09:27

Алаев рассказал, почему не смог попасть на матч ЦСКА — «Ростов»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему он не смог попасть на матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Я сам не мог пройти на матч ЦСКА — «Ростов», не загружалось приложение «Госуслуги». Это было ожидаемой проблемой, мы ее обсуждали с коллегами и предлагали заранее пройти тестирование. К сожалению, не удалось этого сделать. Это жирный минус нам всем, что болельщики столкнулись с этой проблемой. В целом я уверен, что система будет улучшаться», — сказал Алаев «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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