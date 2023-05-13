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РПЛ

Сегодня, 11:27

Алаев считает, что общей задачей РПЛ является возвращение болельщиков на стадионы

Виктория Кравченко
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что думает о посещаемости матчей чемпионата России. Он подчеркнул, что задача лиги заключается в том, чтобы вернуть болельщиков на стадионы.

«Ситуация с посещаемостью в РПЛ обсуждается. Если мы заговорили о матче в Петербурге, я бы хотел высказать благодарность и уважение «Зениту». По-разному можно относиться к методам привлечения аудитории, но если объективно и по фактам — центральный матч тура и чемпионата прошел в такой атмосфере. Значит, возможно даже в нынешних реалиях собирать почти 50 тысяч зрителей. Клуб проделал колоссальную работу. Данная модель может быть ориентиром для других клубов, когда можно привлекать новую аудиторию», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

На данный момент Fan ID уже оформили более 375 тысяч граждан России.

Сама карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и должна оформляться заранее, до матча, в том числе на детей до 14 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rpl-alaev-situatsiya-s-poseshhaemost-yu-obsuzhdaetsya-obshhaya-zadacha-vernut-bolel-shhikov-na-stadion/
РПЛ
Александр Алаев
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