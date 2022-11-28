Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России, зафиксированная по итогам 17 туров нынешнего сезона, работает на привлечение зрителей.

«Результативность рекордная — 3,14 гола за игру, больше трех мячей никогда не было, — приводит ТАСС слова Алаева. — Уверен, что это привлекает зрителей. Мы — одна из самых открытых лиг».

В 17 турах РПЛ было сыграно 136 матчей, в которых в общей сложности было забито 427 голов. Средняя результативность каждого матча чемпионата России составляет около 3,14 мяча за игру. Ранее лучшим результатом на аналогичном отрезке было 398 мячей в сезоне-1995 (средняя результативность — 2,92 мяча за матч).

«Если посмотреть на первые 17 туров, команды стали играть в более агрессивный футбол. Наверное, это одна из причин высокой результативности. Понятно, что можно искать и другие, в том числе отъезд квалифицированных защитников. Но в целом это точно привлекает аудиторию, поэтому стоит порадоваться, а о причинах лучше спрашивать специалистов», — добавил Алаев.