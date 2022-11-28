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Сегодня, 17:32

Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

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Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России, зафиксированная по итогам 17 туров нынешнего сезона, работает на привлечение зрителей.

«Результативность рекордная — 3,14 гола за игру, больше трех мячей никогда не было, — приводит ТАСС слова Алаева. — Уверен, что это привлекает зрителей. Мы — одна из самых открытых лиг».

В 17 турах РПЛ было сыграно 136 матчей, в которых в общей сложности было забито 427 голов. Средняя результативность каждого матча чемпионата России составляет около 3,14 мяча за игру. Ранее лучшим результатом на аналогичном отрезке было 398 мячей в сезоне-1995 (средняя результативность — 2,92 мяча за матч).

«Если посмотреть на первые 17 туров, команды стали играть в более агрессивный футбол. Наверное, это одна из причин высокой результативности. Понятно, что можно искать и другие, в том числе отъезд квалифицированных защитников. Но в целом это точно привлекает аудиторию, поэтому стоит порадоваться, а о причинах лучше спрашивать специалистов», — добавил Алаев.

Источник: https://tass.ru/sport/16440009
Александр Алаев
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0
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B 21.11 22:00
США
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1
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Дания
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
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7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
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1
0
H 24.11 16:00
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0
0
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Португалия
Гана
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3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
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0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 3.50 X 1.49 П2 12.0
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.16
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.5 X 6.30 П2 1.27
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.50 П2 2.90
-
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