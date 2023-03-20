Алаев считает, что ситуация в борьбе за титул в чемпионате России может измениться в ближайших турах

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что интрига в борьбе за первое место в чемпионате России после поражения «Зенита» от ЦСКА в 20-м туре жива.

«Я хотел бы поздравить болельщиков армейцев — отличная игра, хороший результат и шикарный матч при хорошей атмосфере. Что касается интриги [в чемпионской гонке], она жива. Еще достаточно много играть, ситуация может развернуться после пары туров. Надеюсь, что после паузы на матчи сборной увидим еще много хороших матчей», — приводит ТАСС слова Алаева.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым (41 очко). «Спартак» занимает третье место (40 очков).