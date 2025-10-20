Видео
20 октября, 09:44

Алаев о конкуренции в РПЛ: «Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил конкуренцию в чемпионате России.

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», — цитирует Алаева ТАСС.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками. Столько же очков у «Краснодара». Третье место занимает ЦСКА с 24 баллами.

Источник: ТАСС
4

  • zg

    Алаев,конечно,идиот,но вы,товарищ,сами то поняли,что написали?!

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    Его речь сократили. Он, как и в прошлом году сказал: "В этом году нам нужен новый чемпион. Московские команды давно не выигрывали. Руководство РПЛ, КДК и ЭСК надеются, что это будет Спартак. Если нет, то в следующем году нам тоже будет новый чемпион".

    20.10.2025

  • zg

    Главный критерий,это конкурентна ли лига вне себя,мы такими не были до исключения и сильно врядли будем такими,когда нас вернут,все остальное,это варево в собственном....Ни фига не соку......

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    Александр Алаев
