Алаев о конкуренции в РПЛ: «Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил конкуренцию в чемпионате России.

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», — цитирует Алаева ТАСС.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками. Столько же очков у «Краснодара». Третье место занимает ЦСКА с 24 баллами.