Алаев о конкуренции в РПЛ: «Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию»

20 октября, 09:44
Президент РПЛ Александр Алаев оценил конкуренцию в чемпионате России.
«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига. После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории», — цитирует Алаева ТАСС.
«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками. Столько же очков у «Краснодара». Третье место занимает ЦСКА с 24 баллами.
zg
Алаев,конечно,идиот,но вы,товарищ,сами то поняли,что написали?!
20.10.2025
alexb2025personal
Его речь сократили. Он, как и в прошлом году сказал: "В этом году нам нужен новый чемпион. Московские команды давно не выигрывали. Руководство РПЛ, КДК и ЭСК надеются, что это будет Спартак. Если нет, то в следующем году нам тоже будет новый чемпион".
20.10.2025
zg
Главный критерий,это конкурентна ли лига вне себя,мы такими не были до исключения и сильно врядли будем такими,когда нас вернут,все остальное,это варево в собственном....Ни фига не соку......
20.10.2025