Алаев считает гол вратаря «Динамо» Лещука «крутым» событием для РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев оценил гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура против «Ахмата».

Игра команд прошла 2 декабря и завершилась ничьей со счетом 1:1. 28-летний Лещук забил гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Конечно, это крутое событие. Любой гол вратаря — редкость, удивительно. Тем более такой феноменальный гол, удивительный», — цитирует Алаева ТАСС.

Лещук стал первым голкипером в истории чемпионатов России, отличившийся голом с игры. До него в высшем дивизионе забивал только Андрей Новосадов, но он сделал это с пенальти (22 сентября 2001 года в матче между «Торпедо-ЗИЛ» и «Факелом).