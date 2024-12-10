Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:51

Алаев: «Я не хочу сравнивать РПЛ с другими коллегами, потому что мы в изоляции»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев порассуждал о корректности сравнения лиги с иностранными чемпионатами в условиях изоляции.

«Лиги соревнуются, когда находятся в одной среде, когда между собой соревнуются клубы. А в данный момент мы живем своей жизнью. Я не хочу сравнивать с другими коллегами, потому что мы в изоляции. Мы идем своим путем, надеюсь, что когда-то будет возможность посоревноваться», — цитирует Алаева ТАСС.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
Читайте также
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
СМИ сообщили об ударе Израиля по объекту сирийской армии в Латакии
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии
В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя