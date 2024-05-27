Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:33

Алаев считает завершившийся сезон лучшим в истории РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев оценил от чемпионат России-2023/24, а также рассказал, будет ли обсуждаться новый лимит на легионеров.

— На ваш взгляд, это лучший чемпионат в истории за все время? Или за то время, что вы в футболе?

— Наверное, да. Есть еще чемпионат 1996-го года, который такие же эмоции вызывал. Схожие эмоции.

— На общем собрании 6 июня может быть обсуждение нового лимита на легионеров?

— В повестке нашего заседания общего собрания вопроса о легионерах нет. Нам предстоит техническое общее собрание, на котором надо утвердить итоги сезона, принять новых членов лиги и попрощаться с выбывшими, чтобы готовить календари и регламентирующие документы, — цитирует Алаева «РБ Спорт».

«Зенит» в 30-м туре победил «Ростов» (2:1) и стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. В тройке также финишировали «Краснодар» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-navernoe-e-to-luchshij-sezon-v-istorii-rpl/
Александр Алаев
4
Обсудить
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
«Пари НН» — «Арсенал»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ
«Урал» — «Акрон»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ
Бегич и Стаматов смогут сыграть в стыках. Их «лишние» предупреждения не учитываются
Определено расписание переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги
Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание
«Пари НН» и «Урал» сыграют в стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гранат: «Динамо» должно оставлять Личку»

Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ