Алаев считает завершившийся сезон лучшим в истории РПЛ

Сегодня, 07:33
Президент РПЛ Александр Алаев оценил от чемпионат России-2023/24, а также рассказал, будет ли обсуждаться новый лимит на легионеров.
— На ваш взгляд, это лучший чемпионат в истории за все время? Или за то время, что вы в футболе?
— Наверное, да. Есть еще чемпионат 1996-го года, который такие же эмоции вызывал. Схожие эмоции.
— На общем собрании 6 июня может быть обсуждение нового лимита на легионеров?
— В повестке нашего заседания общего собрания вопроса о легионерах нет. Нам предстоит техническое общее собрание, на котором надо утвердить итоги сезона, принять новых членов лиги и попрощаться с выбывшими, чтобы готовить календари и регламентирующие документы, — цитирует Алаева «РБ Спорт».
«Зенит» в 30-м туре победил «Ростов» (2:1) и стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. В тройке также финишировали «Краснодар» и «Динамо».