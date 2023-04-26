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Сегодня, 17:08

Президент РПЛ Алаев: «Система паспорта болельщика не распространяется на стыковые матчи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что действие системы Fan ID не будет распространяться на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

— Идет анализ готовности клубов из ФНЛ, которые попадут в стыки, к работе с системой Fan ID?

— Система паспорта болельщика не распространяется на стыковые матчи. Ждем финальное решение от Министерства спорта по финансированию. Мы готовы всячески помочь клубам ФНЛ установить аппаратуру и сертифицировать стадионы. Хочется, чтобы клубы, которые попадут в стыки, имели возможность сыграть. Некоторые работу ведут, некоторые не ведут. Время есть.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

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Александр Алаев
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