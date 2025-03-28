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Судейство

28 марта, 14:55

Алаев: «С нового сезона судейский рейтинг будет публичным»

Алаев сообщил, что с сезона-2025/26 рейтинг судей будет публичным
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о решении исполкома РФС сделать публичным судейский рейтинг.

«С нового сезона судейский рейтинг будет публичным. Как часто будет публиковаться, решит РФС. ЭСК стала чаще признавать ошибки судей? Мы это видим и приветствуем. Вижу в этом очень положительный момент. Я до сих пор считаю, что момент с голом Мартинса очень спорный. Четкого ответа у меня нет. Если ЭСК принял решение, значит, у них были основания», — сказал Алаев на пресс-конференции исполкома РФС.

Заседание исполкома РФС состоялось 28 марта, на повестке дня были вопросы судейства и составов некоторых постоянных комитетов организации.

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Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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