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Сегодня, 17:35

Алаев включил Семака, Галактионова и Мусаева в тройку лучших тренеров

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал лучших тренеров и футболистов в чемпионате России.

— Кого бы вы назвали лучшим тренером?

— Тройка тренеров: Семак, Галактионов, Мусаев. Банально, но так. Отметил бы Семака, который удачно перестраивает команду. Мощный «Зенит». «Локомотив» проделал большую работу, интегрировал молодых футболистов, раскрыл Батракова. Приятно видеть, когда на поле 8-9 россиян играют ведущую роль в команде. Помним, в начале «Краснодар» критиковали. Сейчас очевидно, что они могут побить рекорд. У команды осталась крепкая оборона, они прибавили впереди.

— А кто лучший из футболистов?

— Глушенков, Батраков, Кордоба. Желаю Максиму скорее вернуться. То, что Батраков показывает в 19 лет... Желаю держать ему этот уровень. У него получается. Хочется, чтобы у нас была такая звезда.

«Краснодар» Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 14 матчей. «Локомотив» Михаила Галактионова идет вторым (34 балла после 15 игр), «Зенит» Сергея Семака замыкает тройку лидеров (33 очка в 14 встречах).

Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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