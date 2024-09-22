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Сегодня, 20:28

Алаев — о реакции Карпина на решения ЭСК: «Он очень корректно и с юмором оценил эпизод»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как он относится к реакции главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на судейство в нынешнем сезоне РПЛ и решения ЭСК РФС.

«Обращения Карпина к ЭСК в соцсетях? Я за публичность. Он очень корректно с юмором оценил эпизод. Никого не оскорбил. Не вижу ничего страшного», — сказал Алаев.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в своих соцсетях высмеял решение ЭСК РФС признать верной трактовку арбитром спорного эпизода в матче ростовчан с «Краснодаром» в рамках 8-го тура РПЛ (0:2). «Гениально!!!», — написал Карпин в социальных сетях.

Валерий Карпин. «Гениально!» Карпин с сарказмом отреагировал на решение ЭСК, «Ростов» — рэпом о судействе

Валерий Карпин
РФС
Александр Алаев

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