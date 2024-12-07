Алаев выступил против изменений в регламенте по агентской деятельности

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию относительно возможных изменений в регламенте РФС по агентской деятельности.

— Агентский регламент обсуждался на исполкоме, сейчас находится на рассмотрение бюро. Я против того, чтобы менять или останавливать какие-либо пункты регламента. Это мое личное мнение. Но я должен учитывать позицию клубов.

Также Алаев прокомментировал предстоящий товарищеский турнир с участием клубов лиги, который пройдет в зимнюю паузу.

— Я в восторге от состава зимнего кубка. Практика показала, что российскому болельщику интересны матчи с нашими командами. Всех жду!

Зимний кубок РПЛ состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 11 февраля 2025 года. В нем примут участие «Спартак», московское «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».