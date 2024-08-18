Алаев заявил, что Андреева накажут за речь после матча «Ростова» и «Оренбурга»

Президент РПЛ Александр Алаев прокоммментировал эмоциональную речь спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по итогам матча 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).

По окончании встречи Андреев пытался попасть в судейскую комнату стадиона «Ростов Арена» для личного разговора с арбитром Владиславом Безбородовым, а после этого раскритиковал работу судей перед журналистами с использованием нецензурных выражений.

— Как ситуация с высказыванием спортивного директора «Оренбурга» влияет на лицо лиги?

— Негативно. Двух версий быть не может. Такие высказывания недопустимы и некорректны. К сожалению, тема с судейством не в первый раз вызывает такие вопросы. Но это недопустимо. Будем разбираться. Есть компетентные органы. Это будет рассмотрено и наказание будет.

По человечески, я понимаю, что у него накипело. Все мы иногда не сдерживаем эмоции. Непозволительно проявлять акты агрессии и выражаться в таких формах. Но не просто же так, не на ровном месте все это возникло. Я себе слово давал, что не буду тему судейства поднимать. Непонятно, как все это работает. Я не защищаю господина Андреева, но когда ты не понимаешь, что происходит, тебе непонятны решения...Андреев не сдержался. Но кипит и у других руководителей клубов.

В очередной раз, даже боюсь посчитать в какой... Дайте нам чуть больше понимания и прозрачности. Сыграли четыре тура, а сколько уже моментов и решений ЭСК... Я каждый день общаюсь с руководителями клубов и футболистами. Они не понимают эти решения. Уже много моментов, создается нервозность и закрытость. Мы осуждаем форму, в которой проявил свои эмоции господин Андреев, рапорт будет рассмотрен. Как он оказался в зоне, где не должен был быть, что он произнес... Я не защищаю, но он сказал это не на ровном месте.

Ранее «СЭ» сообщал, что в соответствии с регламентом лиги «Ростов» должен быть наказан за ситуацию с Андреевым.