Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Алаев заявил, что Андреева накажут за речь после матча «Ростова» и «Оренбурга»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев прокоммментировал эмоциональную речь спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по итогам матча 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).

По окончании встречи Андреев пытался попасть в судейскую комнату стадиона «Ростов Арена» для личного разговора с арбитром Владиславом Безбородовым, а после этого раскритиковал работу судей перед журналистами с использованием нецензурных выражений.

— Как ситуация с высказыванием спортивного директора «Оренбурга» влияет на лицо лиги?

— Негативно. Двух версий быть не может. Такие высказывания недопустимы и некорректны. К сожалению, тема с судейством не в первый раз вызывает такие вопросы. Но это недопустимо. Будем разбираться. Есть компетентные органы. Это будет рассмотрено и наказание будет.

По человечески, я понимаю, что у него накипело. Все мы иногда не сдерживаем эмоции. Непозволительно проявлять акты агрессии и выражаться в таких формах. Но не просто же так, не на ровном месте все это возникло. Я себе слово давал, что не буду тему судейства поднимать. Непонятно, как все это работает. Я не защищаю господина Андреева, но когда ты не понимаешь, что происходит, тебе непонятны решения...Андреев не сдержался. Но кипит и у других руководителей клубов.

В очередной раз, даже боюсь посчитать в какой... Дайте нам чуть больше понимания и прозрачности. Сыграли четыре тура, а сколько уже моментов и решений ЭСК... Я каждый день общаюсь с руководителями клубов и футболистами. Они не понимают эти решения. Уже много моментов, создается нервозность и закрытость. Мы осуждаем форму, в которой проявил свои эмоции господин Андреев, рапорт будет рассмотрен. Как он оказался в зоне, где не должен был быть, что он произнес... Я не защищаю, но он сказал это не на ровном месте.

Ранее «СЭ» сообщал, что в соответствии с регламентом лиги «Ростов» должен быть наказан за ситуацию с Андреевым.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
7
Обсудить
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» — «Факел». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Семак заявил, что участие Глушенкова в матче со «Спартаком» маловероятно
ЦСКА — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, 5-й тур: «Химки» сыграли вничью с «Зенитом», ЦСКА — «Локо» и другие матчи
«Зенит» ушел от поражения в матче с «Химками». Онлайн-трансляция
«Зенит» вырвал ничью в концовке выездного матча РПЛ с «Химками»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Факел»: Барко, Угальде и Мертенс начнут матч с первых минут

Алаев: «Не хочется, чтобы РПЛ превращалась в футбольную прокуратуру»