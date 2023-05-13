Алаев заявил, что ближайший сезон РПЛ будет проведен в привычном формате

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в ближайшем сезоне формат проведения чемпионата России останется прежним.

— Да, не будет. Нет в этом сомнений. В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Осталось два с половиной месяца до старта. Есть контракты с партнерами, где прописано количество матчей, финансовые условия. Нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей.

— А по Кубку? Были замечания, что перебор матчей на групповой стадии.

— Не знаю деталей соглашения между РФС и партнером. Но изменения там производить несколько проще, потому что новый формат революционный, и все видят, что определенные изменения могли бы быть. С учетом того, что групповой этап стартовал в конце августа, время для донастройки есть — с учетом мнений, прежде всего, РФС. На мой взгляд, можно немного разгрузить групповой этап, — цитирует Алаева «РБ Спорт».