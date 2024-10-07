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Сегодня, 18:23

Алаев заявил, что его беспокоит ситуация с посещаемостью на матчах в отдельных клубах РПЛ

Алина Савинова
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Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с посещаемостью на матчах чемпионата России.

«Ситуация с посещаемостью в отдельных клубах беспокоит. Мы работаем над вариантами того, как эту ситуацию исправить. В ближайшее время, возможно, до завершения первой части чемпионата, озвучим предложения. Пока же, перед стартом сезона, мы ввели систему финансового стимулирования», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Однако он отметил, что в целом доволен посещаемостью в чемпионате России, даже несмотря на уход из РПЛ клубов, у которых есть база болельщиков.

По итогам сезона-2023/24 РПЛ покинули «Балтика», «Урал» и «Сочи», а в высшую лигу поднялись «Акрон», «Химки» и махачкалинское «Динамо».

После 11 туров в нынешнем розыгрыше РПЛ лидирует «Краснодар» с 27 очками. На втором месте располагается «Локомотив» (27). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (26).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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