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Сегодня, 14:31

Алаев: «Звонили из «Сочи», а мне нечего им сказать. Я не могу перенести матч»

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент РПЛ Александр Алаев.
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему лига не могла перенести матч 21-го тура между «Ахматом» и «Сочи» (1:0).

Ранее главный тренер сочинской команды Роберт Морено выразил недовольство тем, что игра с грозненским клубом не была перенесена, несмотря на то что 14 игроков команды отравились.

— Не в первый раз ситуация, когда клубы хотят перенести матч, но не могут из-за регламента. Есть ли повод задуматься об изменении?

— Уже после 2 декабря изменения внесены. У РПЛ должна быть возможность при определенных условиях переносить матчи, мы проводим соревнования и отвечаем перед клубами и вещателем, перед РФС, у нас есть KPI, который надо выполнять за счет правильных решений. Поэтому я рад, что коллеги из РФС пошли навстречу и поддержали наше предложение, что у лиги должно быть право на перенос. Даже вчера... Я не боюсь ответственности и готов взять на себя решение. Мне звонили «Сочи», а мне нечего им сказать. Я не могу перенести. В регламенте написано, что у президента лиги нет полномочий для переноса даже по форс-мажору. Я могу согласовать или не согласовать.

— Сколько раз вы это доносили до руководств РФС и сколько раз это согласовали?

— Я донес эту позицию, на мой взгляд, аргументировано после зимних событий и получил четкий ответ, что у лиги должны быть полномочия на перенос матча. Надеюсь, вчерашний случай убедил их. Зачем Александру Валерьевичу [Дюкову, президенту РФС] лишний раз дергаться, когда мы отвечаем за проведение. В новом регламенте, уверен на 99 процентов, будут расширены полномочия лиги, в том числе, в вопросе переноса матча.

— Когда это может быть принято?

— Регламент принимает перед стартом сезона не позднее, чем за 10 дней.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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