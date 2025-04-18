Алаев: «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом»

Сегодня, 13:28
Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, в каком составе «Химки» поедут на матч 25-го тура с «Зенитом».
— Я получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом.
— Что говорили игроки?
— Игроки говорили, что они устали. Им обещали, а обещания не всегда выполнялись. Я их понимаю, правда. Я им сказал, что они не виноваты. К ним вообще вопросов нет. Не буду говорить, кто виноват. Но, безусловно, главная причина — это менеджмент. Были объективные и субъективные причины, но за хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.
— Вы имеете в виду задержание главного инвестора клуба?
— Случился ряд факторов, повлиявших на ФК «Химки».
Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру против сине-бело-голубых.
Матч между командами пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.