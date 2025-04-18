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Сегодня, 13:28

Алаев: «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, в каком составе «Химки» поедут на матч 25-го тура с «Зенитом».

— Я получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом.

— Что говорили игроки?

— Игроки говорили, что они устали. Им обещали, а обещания не всегда выполнялись. Я их понимаю, правда. Я им сказал, что они не виноваты. К ним вообще вопросов нет. Не буду говорить, кто виноват. Но, безусловно, главная причина — это менеджмент. Были объективные и субъективные причины, но за хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.

— Вы имеете в виду задержание главного инвестора клуба?

— Случился ряд факторов, повлиявших на ФК «Химки».

Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру против сине-бело-голубых.

Матч между командами пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Александр Алаев
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