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Сегодня, 14:56

Алаев: «Мое желание, чтобы «Спартак» показывал яркую игру, кто из тренеров способен ее поставить — решать клубу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера «Спартака».

— Как болельщик, кого бы хотели видеть на посту главного тренера «Спартака»?

— Если я начну давать советы на камеру, даже как болельщик... Мое желание, чтобы «Спартак» показывал яркую игру, которая ассоциируется с этим великим проектом. Кто из тренеров способен поставить такую игру, решать акционерам клуба. Они люди уже опытные. Олег Малышев набрался опыта. Я уверен, они сделают правильный выбор. Но советовать или высказывать свое мнения я не буду, хотя оно есть.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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