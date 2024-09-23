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Сегодня, 14:50

Алаев: «Будет еще больше выступлений рэп-артистов перед матчами РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» о стремлении лиги увеличить количество молодой аудитории.

«За РПЛ следят молодые и приятные люди. На матчи ходят семьями, много с детьми. Мы стремимся увеличивать молодую аудиторию. Мы уже приглашали рэп-артистов на матч-дэй. И будет еще больше выступлений рэп-артистов перед матчами РПЛ. Не слежу за современной музыкой, но каждый раз, когда приезжаю на выступления перед матчами, узнаю новых артистов», — сказал Алаев «СЭ».

После 9 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (23 очка). На втором месте «Краснодар» (21), на третьем — «Локомотив» (21).

Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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