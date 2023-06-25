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Сегодня, 10:45

Алаев заявил, что РПЛ хочет увеличить число команд на Зимнем кубке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планах лиги на проведение Зимнего турнира.

«Раньше я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы турнир, который мы провели в Абу-Даби, проходил в России. Но объективно, учитывая наши климатические условия и наличие уже готовых полей, нет в России локации, где бы в январе-феврале можно было провести такой турнир. Надеюсь, такая локация появится.

В следующем же году приоритетный вариант – ОАЭ, примерно те же сроки. Но мы хотим увеличить количество команд, в том числе за счет зарубежных», – цитирует Алаева «РБ Спорт».

Победителем последнего Зимнего кубка РПЛ стал «Спартак». Красно-белые обошли «Краснодар», «Сочи» и «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rpl-alaev-v-sleduyushhem-sezone-hotim-provesti-zimnij-turnir-v-oae/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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