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Сегодня, 14:53

Алаев — о реформе РПЛ: «Изменения по грядущему сезону не рассматриваем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реформе проведения Российской премьер-лиги.

«Реформа РПЛ? Есть рабочая группа, она сформирована. Ждем первого совещания. Изменения по грядущему сезону не рассматриваем. Да, немного изменился Кубок России. Но Суперкубок у нас не меняется, этот сезон чемпионата России мы не трогаем. Дальше будем смотреть, все в совокупности», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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