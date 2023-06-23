Алаев — о реформе РПЛ: «Изменения по грядущему сезону не рассматриваем»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реформе проведения Российской премьер-лиги.

«Реформа РПЛ? Есть рабочая группа, она сформирована. Ждем первого совещания. Изменения по грядущему сезону не рассматриваем. Да, немного изменился Кубок России. Но Суперкубок у нас не меняется, этот сезон чемпионата России мы не трогаем. Дальше будем смотреть, все в совокупности», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.